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Россия повредила газовый объект на Полтавщине: есть погибший

Четверг, 4 июля 2024, 15:16 - Артур Крыжный

В среду, 3 июля 2024 года, Россия ударила по Полтавщине, в результате чего был поврежден объект АО "Укргаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В результате атаки на Полтавщину повреждена газовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Кроме этого, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь, отмечает ведомство.

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"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Во время ночной атаки в четверг 4 июля российский дрон попал в энергетический объект на Черниговщине.

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Экономическая правда.

газ Украина
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