Россия повредила газовый объект на Полтавщине: есть погибший
Четверг, 4 июля 2024, 15:16 -
В среду, 3 июля 2024 года, Россия ударила по Полтавщине, в результате чего был поврежден объект АО "Укргаздобыча".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"В результате атаки на Полтавщину повреждена газовая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Кроме этого, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь, отмечает ведомство.
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"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы", - добавили в пресс-службе.
Напомним:
Во время ночной атаки в четверг 4 июля российский дрон попал в энергетический объект на Черниговщине.
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Экономическая правда.
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