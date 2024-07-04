"Укрпочта" вдвое сократила чистый убыток, средняя зарплата работника компании - 13,8 тысяч 

АО "Укрпочта" в январе-марте 2024 года увеличила доход на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,05 млрд грн, сократив чистый убыток в 2,1 раза до 190,3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за I квартал 2024 года составил 3,05 млрд грн, что на 340,2 млн грн, или на 10,0%, меньше против плана и на 280,4 млн грн, или на 10,1%, больше против фактических данных за I квартал 2023 года", - сообщила компания на сайте в среду.

Невыполнение плана доходов связано с тем, что на территориях, где продолжаются боевые действия, и на временно оккупированных территориях общество не имело возможности предоставлять услуги в полном объеме. В то же время по ряду основных услуг наблюдается увеличение объемов продаж, что позволило обеспечить рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в АО "Укрпочта".

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Показатель EBITDA общества в I квартале 2024 года составил 83,7 млн грн.

"Укрпочта" в I квартале 2024 года приняла внутренних и международных отправлений в количестве 24,1 млн ед. письменной корреспонденции, 12,4 млн посылок. Также, выплатила 3,5 млн переводов и 9,5 млн пенсий и денежных пособий.

По подписке и в розницу было распространено 1,2 тыс. наименований периодических изданий Украины, что составляет 16,7 млн единиц, в частности по подписке - 14,3 млн единиц и в розницу - 2,4 млн единиц.

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АО "Укрпочта" насчитывала 5,57 тыс. стационарных точек и 1,86 тыс. передвижных. Средняя численность штатных сотрудников по состоянию на I квартал 2024 года 34,258 тыс. человек, в том числе операторы почтовой связи - 7,053 тыс., почтальонов - 7,974 человек.

Средняя заработная плата штатного сотрудника "Укрпочты" в I квартале 2024 года 13,799 тыс. грн.

Напомним:

АО "Укрпочта" установило отделения контейнерного типа в Бородянке Киевской области и в Харьковской области.

Экономическая правда