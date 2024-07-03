Після Харківщини "Укрпошта" встановила контейнерне відділення в Бородянці

АТ "Укрпошта" встановило відділення контейнерного типу в Бородянці Київської області.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Раніше перше таке відділення на 20 м² ми встановили на Харківщині. Починаємо тестувати відділення більшої площі - 40 м² в Бородянці", - написав Смілянський.

За його словами, кожне наступне відділення дає нам можливість покращити досвід клієнтів та працівників, а також вдосконалити інженерні питання.

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"Тож готуємось до будь-яких викликів з боку ворога", - написав гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо:

"Укрпошта" встановила перше відділення контейнерного типу у Харківській області. Це пілотне відділення, яке встановлено на заміну знищених внаслідок війни.

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Економічна правда