С налогом на выигрыши надо поработать: Гетманцев о росте налогов от игорного бизнеса

За первое полугодие 2024 года игорный бизнес уплатил в бюджет налогами 8,4 млрд грн, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"При этом налог на прибыль увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ на 26,1% (кстати такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши надо поработать)", - написал Гетманцев.

По его информации, в июне отрасль уплатила налогов в 1,9 раза больше по сравнению с июнем прошлого года.

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Напомним:

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года запретил проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в них за счет средств, полученных на условиях кредита.

Экономическая правда

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