Все разделы
Укр / Рус

С налогом на выигрыши надо поработать: Гетманцев о росте налогов от игорного бизнеса

Четверг, 4 июля 2024, 13:33 - Виктор Волокита

За первое полугодие 2024 года игорный бизнес уплатил в бюджет налогами 8,4 млрд грн, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"При этом налог на прибыль увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ на 26,1% (кстати такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши надо поработать)", - написал Гетманцев. 

По его информации, в июне отрасль уплатила налогов в 1,9 раза больше по сравнению с июнем прошлого года.

Реклама:

Напомним:

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года запретил проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в них за счет средств, полученных на условиях кредита. 

Экономическая правда

Реклама:
налоги бизнес Верховная рада
Реклама:
Материалы по теме
Полтриллиона на войну: когда власть собирается повысить налоги и существует ли альтернатива? 3 июля 2024, 08:30
Турция будет использовать искусственный интеллект для борьбы с неуплатой налогов 1 июля 2024, 14:49
Бюджетная декларация 2025-2027: 340 млрд дополнительных налогов, восстановление Дорожного фонда 1 июля 2024, 12:39
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте