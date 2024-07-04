Кабмин разрешил Госспецсвязи закупать украинские дроны
Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие совершенствование порядка закупок беспилотных систем.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Основные изменения:
- Госспецсвязи сможет осуществлять закупки БпЛА отечественного производства через систему электронных закупок "Прозоро".
- Для защиты исполнителей государственных контрактов (договоров) будет скрыта чувствительная информация о них.
Отмечается, что решение Правительства позволит использовать инструменты электронных закупок для БпЛА отечественного производства, что будет способствовать прозрачности закупок, и повысит уровень защищенности отечественных производителей.
Ранее с использованием системы "Прозоро" возможно было осуществлять закупки только некоторых категорий БпЛА иностранного производства.
Напомним:
Около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров, однако каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА.
Экономическая правда.