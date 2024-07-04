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Кабмин разрешил Госспецсвязи закупать украинские дроны

Четверг, 4 июля 2024, 13:14 - Артур Крыжный

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие совершенствование порядка закупок беспилотных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Основные изменения:

  • Госспецсвязи сможет осуществлять закупки БпЛА отечественного производства через систему электронных закупок "Прозоро".
  • Для защиты исполнителей государственных контрактов (договоров) будет скрыта чувствительная информация о них.

Отмечается, что решение Правительства позволит использовать инструменты электронных закупок для БпЛА отечественного производства, что будет способствовать прозрачности закупок, и повысит уровень защищенности отечественных производителей.

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Ранее с использованием системы "Прозоро" возможно было осуществлять закупки только некоторых категорий БпЛА иностранного производства.

Напомним:

Около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров, однако каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА.

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Экономическая правда.

война ОПК ВПК
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