Джефф Безос продаст акции Amazon на сумму около 5 миллиардов долларов

Основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос планирует продать акции гиганта электронной коммерции на сумму почти 5 миллиардов долларов США, после того, как акции компании достигли рекордного максимума.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Предлагаемая продажа 25 миллионов акций была раскрыта в сообщении, поданном после окончания торговых торгов во вторник. Во время сессии цена акций достигла исторического максимума в $200,43. В этом году они подскочили более чем на 30%, опередив рост индекса Dow Jones Industrial Average на 4%.

После реализации плана продажи Безос будет владеть около 912 миллионами акций Amazon, или 8,8% акций, находящихся в обращении.

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В феврале он продал акции на сумму около 8,5 миллиардов долларов после того, как акции выросли на 80% в 2023 году.

По версии Forbes, Безос является вторым самым богатым человеком в мире с состоянием в 214,4 миллиарда долларов, откройте новую вкладку.

Напомним:

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Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг в июне продал акций компании на сумму почти 169 миллионов долларов.

Экономическая правда.