На Харьковщине ремонтируют 300 километров дорог, чтобы улучшить логистику для военных

На Харьковщине ремонтируют 300 километров прифронтовых дорог государственного значения в разных районах, чтобы улучшить логистику для военных

Об этом рассказал начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, передает "Укринформ".

"Мы отвечаем за дороги государственного значения и сейчас работаем по территории всей области - на важнейших гуманитарных цепочках и военных направлениях. Это прифронтовые дороги, рокадные дороги - это те, что параллельно линии фронта идут, и, конечно же, военные переправы. Сейчас в работе около 300 километров государственных дорог, преимущественно военного направления", - сказал чиновник.

По его словам, подрядчики выполняют аварийные работы, отрезки дорог определяются после совещаний с областной военной администрацией и военным командованием.

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"Мы эти перечни формируем, они являются тайными, и по ним работаем. Самодеятельности в выборе направления у нас нет никакой, - уверяет Алексеев. - Ремонтные работы нужны для военной логистики, для эвакуации раненых, где время доставки имеет сверхбольшое значение".

Напомним:

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика и ведущих инженеров Служб автомобильных дорог в Киевской и Житомирской областях.

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Экономическая правда.