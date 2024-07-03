Підрядників та інженерів САД підозрюють у заволодінні 121 мільйоном на ремонтах доріг

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти щодо службових осіб підприємства-підрядника та провідних інженерів Служб автомобільних доріг у Київській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За її даними, підозрювані під час ремонту доріг заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 121 млн гривень.

Йдеться про ремонт дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю).

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За даними прокуратури, службові особи підприємства, що виконувало ремонт, діючи у змові з провідним інженером Служби автомобільних доріг у Житомирській області, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, знаючи, що ремонт виконано неякісно. Таким чином обвинувачені заволоділи понад 24 млн гривень.

Йдеться також про ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Житомирської області М-21. За інформацією прокуратури, за аналогічною схемою обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на понад 54,6 млн гривень.

Щодо ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів (Київська область), то за даними прокуратури, обвинувачені заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 42,5 млн гривень.

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Прокурор у кримінальному провадженні заявив позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму понад 121 млн гривень.

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Економічна правда