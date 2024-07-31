Сотни китайских продавцов маркетплейса Temu протестуют: причина

Сотни китайских продавцов на Temu протестовали против того, что они называют невыносимо высокими штрафами.

Об этом сообщает Reuters.

В апреле Temu ввела новые штрафы, которые могут составлять до пятикратной стоимости продажи, когда клиенты возвращают свои покупки для возврата средств.

Отмечается, что Temu, международный интернет-сайт, продающий широкий ассортимент товаров, многие из которых производятся в Китае, по низким ценам.

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Его популярность выросла с момента запуска в сентябре 2022 года, как и конкуренция с такими лидерами электронной коммерции, как Shein и Amazon, Aliexpress.

"Я не против, если я должен возвращать деньги потребителям ... Продавцы хотят, чтобы "Temu" прекратила штрафовать нас без причины", - сказала 25-летняя продавщица одежды из Гуанчжоу.

"Чтобы успокоить ситуацию, компания сказала нам зарегистрировать сумму штрафов, которую мы должны оплатить, но они ничего не сделали. Поэтому 29 июля собралось еще больше продавцов, и их было около 400-500 человек", - добавила девушка.

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На видеозаписях инцидента, распространяющихся в Интернете, также видно, что за пределами здания находятся сотни протестующих.

Продавец одежды сказал, что многие продавцы обанкротились или закрылись с тех пор, как "Temu" начала такую практику, включающую штрафы по различным вопросам, таким как неправильно подобранный размер одежды.

"Я небольшой продавец. По моим подсчетам, я должна была бы заплатить штраф в размере 110 000 юаней (15 231 долл), но когда я получила цифру, она оказалась 290 000 юаней", - сказала продавщица, добавив, что ее товары продаются только по 20 или 30 юаней за штуку, и она еще не получала достаточно прибыли, чтобы оплатить штрафы.

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Напомним:

ЕС хочет ввести ввозную пошлину на все товары из китайских "Temu", "Aliexpress" и "Shein".