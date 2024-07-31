Названо имя олигарха РФ, у которого в Италии конфисковали замок по запросу Украины

Финансовая полиция Италии (Guardia di Finanza) арестовала активы российского олигарха Алексея Федорычева на общую сумму 41 млн евро, в частности принадлежащий ему замок Torre del Gallо в Тоскане стоимостью 38 млн евро.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на итальянское издание tgcom24.

Активы Федоричева арестованы по запросу Украины в рамках расследования преступлений, совершенных им в Украине, в том числе связанных с коррупцией при поставках сельхозпродукции на сумму более $60 млн.

По информации издания, расследование подтвердило, что арестованные активы Федоричева были приобретены на средства, полученные им в результате незаконной деятельности с 2014 года, в том числе связанной с перевозкой собственными морскими судами угля, добытого в Донецкой области после ее оккупации.

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Федоричев ранее был совладельцем объектов портовой инфраструктуры, в том числе в Украине, а также футбольных команд "Динамо Москва" и "Ростов", сейчас спонсирует баскетбольный клуб Monaco Basket.

Для защиты Федорычева были назначены адвокаты Микеле Лузетти (Michele Luzzetti) и Микеле Д'Авирро (Michele D'Avirro).

Напомним:

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Налоговая полиция Флоренции (Италия) арестовала активы российского бизнесмена на сумму 41 миллион евро по запросу антикоррупционной прокуратуры Киева.

Экономическая правда.