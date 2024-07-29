В Італії за запитом України арештували активи бізнесмена РФ
Податкова поліція Флоренції (Італія) заарештувала активи російського бізнесмена на суму 41 мільйон євро за запитом антикорупційної прокуратури Києва.
Про це повідомляє видання ANSA з посиланням на джерела в слідчих органах.
За даними джерел, вилучені активи включають об'єкти нерухомості та акції компаній, які були придбані шляхом реінвестування незаконних прибутків.
Бізнесмен перебуває під слідством за злочини, скоєні в Україні, включаючи корупцію державних службовців, шахрайство на суму 60 мільйонів євро і відмивання грошей.
Вважається, що бізнесмен, серед іншого, придбав через трастову компанію, що базується у Флоренції, великий і розкішний комплекс нерухомості у місті.
Зокрема, серед арештованих активів були акції компанії номінальною вартістю в €3 мільйони та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже €38 мільйонів, повідомляють джерела у правоохоронних органах.
Нагадаємо:
Керівник майном російського мільярдера Петра Авена погодився виплатити майже 1 млн дол через ухилення від санкцій.
Економічна правда.