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В Італії за запитом України арештували активи бізнесмена РФ

Понеділок, 29 липня 2024, 19:29 - Артур Крижний

Податкова поліція Флоренції (Італія) заарештувала активи російського бізнесмена на суму 41 мільйон євро за запитом антикорупційної прокуратури Києва.

Про це повідомляє видання ANSA з посиланням на джерела в слідчих органах.

За даними джерел, вилучені активи включають об'єкти нерухомості та акції компаній, які були придбані шляхом реінвестування незаконних прибутків.

Бізнесмен перебуває під слідством за злочини, скоєні в Україні, включаючи корупцію державних службовців, шахрайство на суму 60 мільйонів євро і відмивання грошей.

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Вважається, що бізнесмен, серед іншого, придбав через трастову компанію, що базується у Флоренції, великий і розкішний комплекс нерухомості у місті.

Зокрема, серед арештованих активів були акції компанії номінальною вартістю в €3 мільйони та чотири об'єкти нерухомості вартістю майже €38 мільйонів, повідомляють джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо:

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Керівник майном російського мільярдера Петра Авена погодився виплатити майже 1 млн дол через ухилення від санкцій.

Економічна правда.

корупція РФ активи
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