Каневскую ГАЭС планируют строить под землей - "Укргидроэнерго"

Каневская гидроаккумулирующая электростанция должна быть недосягаемой для врага и есть планы построить ее под землей.

Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Liga.net.

"Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", - сообщил он.

По мнению Сироты, Украине нужно строить ГАЭС, ведь они могут быть как "потребителем" избыточной электроэнергии, которую дают другие станции, так и отдавать ее в сеть при необходимости.

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Напомним:

Каневскую и Киевскую ГЭС почти невозможно разрушить извне, но по худшему сценарию подтопления будут минимальны, временно может исчезнуть возможность генерировать электричество и подавать пресную воду.

Экономическая правда.

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