Українцям розповіли найгірший сценарій при знищенні Київської та Канівської ГЕС

Канівську та Київську ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні, але за найгіршим сценарієм підтоплення будуть мінімальні, тимчасово може зникнути можливість генерувати електрику та подавати прісну воду.

Про це повідомив керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.

Так, він переконаний, що заяви російської влади більше схожі на залякування українців.

"Наші станції надійно захищені. Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб – для цього росіяни мали б залетіти на територію України на літаках", - розповів він.

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Київська та Канівська ГЕС розташовані у центрі України, далеко від лінії фронту, тому, на його думку, авіація ворога навряд зможе наблизитись: "Це вкрай малоймовірний сценарій".

Каховську ГЕС окупанти змогли підірвати зсередини - завезли туди сотні кілограмів вибухівки, підкреслив Сирота.

Водночас у найгіршому випадку може затопити підвали у деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. При цьому на певний час зникне можливість генерувати електроенергію та подавати прісну воду.

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"Навіть якщо росіяни зруйнували б київські дамби, наслідки не мали б такого характеру, як це було на Херсонщині. Тому що Київське та Канівське водосховища практично в шість разів менші, ніж Каховське", - додав Сирота.

Нагадаємо:

Представниця МЗС РФ Марія Захарова 12 липня в рамках дезінформаційної операції заявила, що ніби Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.

Економічна правда.