Россия оштрафовала Google и TikTok за запрещенный контент

Компании получили штраф за невыполнение распоряжения регулятора связи Роскомнадзора относительно запрещенного контента.

Об этом сообщает Reuters.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 5 миллионов рублей (58 038 долларов) и TikTok на 4 миллиона рублей за то, что они не смогли обнаружить контент, который очень похож на контент, который им ранее было предписано удалить.

Россия уже несколько лет требует от иностранных технологических платформ удалять контент, который она считает незаконным, накладывая небольшие, но постоянные штрафы, когда видит невыполнение требований.

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Москва особенно критикует Google за удаление YouTube-каналов российских СМИ и общественных деятелей.

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Напомним:

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К концу текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - уже до 70%.