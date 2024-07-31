Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD

Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

Об этом сообщает Reuters.

Uber и китайский автопроизводитель BYD объявили о многолетнем партнерстве.

Партнерство, которое начнется в Европе и Латинской Америке, предложит водителям доступные цены и финансирование для электромобилей BYD на платформе Uber и распространится на рынки Ближнего Востока, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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В сообщении добавляют, что акции Uber выросли примерно на 2,5% на предыдущих торгах.

Высокие цены на электромобили и увеличение стоимости заимствований стали барьерами на пути внедрения электромобилей в течение последних двух лет, из-за чего спрос на такие транспортные средства рос медленнее, чем ожидалось.

Uber и BYD предложат водителям скидки на техническое обслуживание, зарядку, финансирование и лизинг транспортных средств, в зависимости от рынка, чтобы поддержать переход на электромобили.

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"Когда водитель Uber переходит на электромобиль, он может достичь в четыре раза большего сокращения выбросов по сравнению с обычным автомобилистом, просто потому, что он больше времени проводит в дороге", - сказала генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

Компании добавили, что будут работать вместе, чтобы интегрировать автомобили BYD с технологиями беспилотного вождения в платформу Uber.

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Напомним:

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.