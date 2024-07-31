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В первом полугодии на оборону ушла половина расходов госбюджета

Среда, 31 июля 2024, 17:05 - Алексей Артемчук

В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд грн.

Об этом сообщает Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госказначейства.

Структура расходов в функциональной разбивке выглядела следующим образом:

  • Оборона - 50,9%,
  • Общественный порядок, безопасность, судебная власть - 14,8%,
  • Социальная защита - 11,6%
  • Обслуживание госдолга - 7%,
  • Трансферты местным бюджетам (в которых львиную долю занимает образовательная субвенция) - 5,2%,
  • Медицина - 4,7%,
  • Экономическая деятельность - 2,2%,
  • Образование - 1,6%,
  • Общегосударственные функции (в т.ч. высшие органы госуправления, местные власти, финансовая и внешнеполитическая деятельность, без силовых структур) - 1,2%,
  • Другие функции - 0,8%.

Напомним:

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Если расходы бюджета не увеличить на полтриллиона в середине сентября, у правительства не будет средств на выплаты зарплат военным в конце сентября.

За январь-июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 888,4 млрд гривен (57,5 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета).

бюджет ВСУ
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