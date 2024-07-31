В первом полугодии на оборону ушла половина расходов госбюджета
Среда, 31 июля 2024, 17:05 -
В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и спецфонд) составили 1 935,3 млрд грн.
Об этом сообщает Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госказначейства.
Структура расходов в функциональной разбивке выглядела следующим образом:
- Оборона - 50,9%,
- Общественный порядок, безопасность, судебная власть - 14,8%,
- Социальная защита - 11,6%
- Обслуживание госдолга - 7%,
- Трансферты местным бюджетам (в которых львиную долю занимает образовательная субвенция) - 5,2%,
- Медицина - 4,7%,
- Экономическая деятельность - 2,2%,
- Образование - 1,6%,
- Общегосударственные функции (в т.ч. высшие органы госуправления, местные власти, финансовая и внешнеполитическая деятельность, без силовых структур) - 1,2%,
- Другие функции - 0,8%.
Напомним:
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Если расходы бюджета не увеличить на полтриллиона в середине сентября, у правительства не будет средств на выплаты зарплат военным в конце сентября.
За январь-июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 888,4 млрд гривен (57,5 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета).
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