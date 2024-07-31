В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие за 150 миллионов

Проект укрытия

В городе Покров Никопольского района Днепропетровщины построят новое противорадиационное укрытие в местном лицее.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Согласно сообщению, общий бюджет проекта составляет 147,8 млн. гривен.

Проект предусматривает строительство укрытия как отдельного подземного сооружения с тремя эвакуационными выходами.

Реклама:

Установленный срок эксплуатации сооружения – 100 лет.

Сейчас на объекте ведутся работы по выемке грунта.

Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

Реклама:

"С началом полномасштабного вторжения все учебные заведения города Покров перешли на дистанционную форму, в том числе и Покровский лицей №8, в котором обучалось почти 400 учеников. Чтобы вернуть детей в очное обучение, было решено строить новое противорадиационное укрытие", - рассказали в пресс-службе министерства.

Проект получил средства государственной субвенции, распределение которой в этом году происходило с использованием экосистемы DREAM.

Напомним:

В Харьковской области объявили торги на строительство трех противорадиационных укрытий в школах ожидаемой стоимостью свыше 100 млн грн каждое. Строительство квадратного метра двух из них вдвое дороже других областей.

Экономическая правда