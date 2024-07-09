Шкільні укриття на Харківщині будують вдвічі дорожче, ніж в інших областях

На Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Харківський антикорупційний центр".

Найдорожчим виявилось уже збудоване за 73 млн грн укриття площею 457 кв. м у Люботині – 159 000 грн на квадратний метр.

Харківська ОВА використовувала його для порівняння при визначення вартості майбутнього будівництва укриття площею 1 143 кв м у Близнюках за 114 млн грн.

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За розрахунками "ХАЦ", останнє обійдеться у 100 000 грн за "квадрат". Тоді як третє місце посіло укриття площею 1 382 кв. м у Наталиному – 92 000 грн за "квадрат".

Натомість у Краснопавлівці вартість будівництва укриття вдвічі більшою площею 2 924 кв. м становитиме 42 681 грн за "квадрат". Це вдвічі дешевше від Близнюків і Наталиного.

В інших областях вартість будівництва укриттів за "квадрат" також нижча від Близнюків і Наталиного.

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Наприклад, на Київщині у Вишневому планують збудувати укриття площею 2 297 кв. м за 123 млн грн, тобто по 53 409 грн за "квадрат", а в Боярці – площею 1 655 кв. м за 57 млн грн, тобто 34 259 грн за "квадрат".

Крім того, "ХАЦ" відшукав іще два дешевші приклади в Запоріжжі (80 000 грн за "квадрат") і Кривому Розі (60 000 грн за "квадрат").

Топ-8 шкільних укриттів за ціною квадратного метра із публікації "ХАЦ":

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Нагадаємо:

Цьогоріч у Миколаєві у ліцеї №55 відкрили укриття на 900 квадратних метрів, на яке донатили читачі УП.

Влітку 2023 року команда "Української правди" зібрала 4 мільйони гривень. Ще 4 мільйони гривень додала благодійна організація Шона Пенна CORE Response. Понад мільйон гривень зібрала освітянська спільнота Львова та близько 800 тисяч гривень на меблі додав сервіс із пошуку авіаквитків kiwi.