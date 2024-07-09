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Шкільні укриття на Харківщині будують вдвічі дорожче, ніж в інших областях

Вівторок, 9 липня 2024, 14:53 - Віктор Волокіта

На Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей. 

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Харківський антикорупційний центр". 

Найдорожчим виявилось уже збудоване за 73 млн грн укриття площею 457 кв. м у Люботині – 159 000 грн на квадратний метр. 

Харківська ОВА використовувала його для порівняння при визначення вартості майбутнього будівництва укриття площею 1 143 кв м у Близнюках за 114 млн грн. 

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За розрахунками "ХАЦ", останнє обійдеться у 100 000 грн за "квадрат". Тоді як третє місце посіло укриття площею 1 382 кв. м у Наталиному – 92 000 грн за "квадрат".

Натомість у Краснопавлівці вартість будівництва укриття вдвічі більшою площею 2 924 кв. м становитиме 42 681 грн за "квадрат". Це вдвічі дешевше від Близнюків і Наталиного.

В інших областях вартість будівництва укриттів за "квадрат" також нижча від Близнюків і Наталиного. 

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Наприклад, на Київщині у Вишневому планують збудувати укриття площею 2 297 кв. м за 123 млн грн, тобто по 53 409 грн за "квадрат", а в Боярці – площею 1 655 кв. м за 57 млн грн, тобто 34 259 грн за "квадрат". 

Крім того, "ХАЦ" відшукав іще два дешевші приклади в Запоріжжі (80 000 грн за "квадрат") і Кривому Розі (60 000 грн за "квадрат").

Топ-8 шкільних укриттів за ціною квадратного метра із публікації "ХАЦ":

  • 159 000 грн за "квадрат" – інтернат "Дивосвіт", Люботин Харківської області (вже збудоване)
  • 100 000 грн за "квадрат" – Близнюки Харківської області
  • 92 000 грн за "квадрат" – Наталине Харківської області
  • 80 000 грн за "квадрат" – колегіум "Елінт", Запоріжжя
  • 60 000 грн за "квадрат" – Кривий Ріг
  • 53 409 грн за "квадрат" – школа №1, Вишневе Київської області
  • 42 681 грн за "квадрат" – Краснопавлівка Харківської області
  • 34 259 грн за "квадрат" – ліцей "Лідер", Боярка Київської області

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Нагадаємо: 

Цьогоріч у Миколаєві у ліцеї №55 відкрили укриття на 900 квадратних метрів, на яке донатили читачі УП.

Влітку 2023 року команда "Української правди" зібрала 4 мільйони гривень. Ще 4 мільйони гривень додала благодійна організація Шона Пенна CORE Response. Понад мільйон гривень зібрала освітянська спільнота Львова та близько 800 тисяч гривень на меблі додав сервіс із пошуку авіаквитків kiwi.

Харків тендер війна
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