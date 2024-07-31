Минобороны запустило сайт для привлечения новых поставщиков для ВСУ

Для потенциальных поставщиков вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины создали специальный сайт.

Об этом рассказал 31 июля во время пресс-конференции министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министерство обороны создало ПартнерMOD для того, чтобы облегчить сотрудничество для производителей и поставщиков тылового имущества для Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что платформа должна стать ключевым инструментом для расширения круга поставщиков, привлечения новых участников рынка и налаживания эффективной коммуникации между Минобороны и бизнесом, говорят в Министерстве обороны.

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Один из предохранителей коррупции - цифровизация, сказал во время пресс-конференции Умеров. По его словам, новая платформа должна убрать "ручное" управление отдельными решениями.

Отмечается, что разработка платформы государству ничего не стоила - ПартнерMOD разработан за средства партнеров.

Производитель или поставщик может подать заявление в Главное управление развития материального обеспечения по процедуре упрощенной закупки. После рассмотрения заявления готовится акт о соответствии или несоответствии.

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"Здесь есть все технические описания, они актуализированы. Если вы видите на сайте техническое описание, условно, на тент универсальный - это последнее техническое описание, согласно которому вы можете разработать свой образец и подать его", - сказала на презентации заместитель директора Департамента политики закупок Наталья Куровская.

Напомним:

Министерство обороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Госпредприятие Минобороны "Агентство оборонных закупок" 18-19 июля заключило ряд соглашений на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T на 93,26 млн грн.