Міноборони створює базу недобросовісних іноземних постачальників

Міністерство оборони України створює базу недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як йдеться в повідомленні, цей крок спрямований на підвищення прозорості та відповідальності у процесі закупівель для Збройних сил України.

"Новий механізм дозволить ефективно моніторити та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали свої договірні зобов’язання щодо забезпечення потреб ЗСУ", — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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За його словами, перелік є інформаційною базою, яка містить дані про недобросовісних іноземних контрагентів. Ця інформація буде доступна для міжнародних партнерів, на території яких зареєстровані та здійснюють свою діяльність ці контрагенти.

"Іноземний контрагент визнається недобросовісним, якщо щодо нього існує судове чи арбітражне рішення, яке набрало законної сили та не було виконане добровільно. Виключення з Переліку можливе у разі виконання контрагентом рішення суду чи арбітражу", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Міністерство оборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн.

Економічна правда