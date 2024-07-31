В Украине прогнозируют повышение цен на пшеницу: причина

В Украине с 3,5 млн. га земли собрано более 14,7 млн. тонн пшеницы, контракты на закупку украинской пшеницы заключены не только на август, но и на сентябрь, а цены демонстрируют тренд на рост.

Об этом сообщили в аналитическом кооперативе "ПУСК", созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета (ВАР).

"На СРТ-рынках пшеницы наблюдается рост цен на $5-6 на тонне, тогда как на рынках CIF – всего на $1. Обычно первыми растут цены на рынках CIF, поэтому такая ситуация указывает на проблемы трейдеров с покрытием контрактов. Поэтому трейдеры поощряют фермеров более высокими ценами", - отмечают аналитики.

В ПУСК прогнозируют, что такой локальный перекос может длиться около двух недель.

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В морских портах Одессы условные цены на пшеницу в ближайшую неделю будут колебаться в пределах 175-189 $/т на базисе СРТ, на условиях CIF Констанца – 205-215 $/т.

В сообщении говорится, что в долгосрочной перспективе цены на пшеницу будут расти. Весомым фактором, поддерживающим движение цен вверх, является мировое снижение производства зерна.

Европейские рынки зерна демонстрируют нестабильность. В ЕС ожидается сокращение производства пшеницы на 10 млн. тонн, в РФ – на 10 млн. тонн, а в Украине – на 3-4 млн. тонн. Только США прогнозируют увеличение производства на 4 млн. тонн, что не перекроет падения в ЕС и РФ. Поэтому мировые цены, вероятно, будут расти на фоне снижения производства", - добавляют в "ПУСК".

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Напомним:

Министерство аграрной политики прогнозирует существенное снижение урожайности поздних культур из-за аномальной жары в июле.

Экономическая правда