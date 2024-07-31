Капуста, цикорий: правительство расширило список продуктов с ограниченным сроком хранения

Кабинет министров внес изменения в утвержденный перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения, и перечень продукции, имеющей особый режим хранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Как сообщается в сообщении, в целом дополняются перечни живых животных, товаров мясной и рыбной продукции, субпродукции, готовой и консервированной рыбы; кондитерские изделия, плоды, орехи, соки плодовые и овощные.

В частности, в перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения добавлены пчелиные матки, капуста головчатая, кольраби, цветная, капуста листовая; корнишоны, салат латук и цикорий (свежие или охлажденные).

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А в перечень продукции, имеющей особый режим хранения, добавлено масло рапсовое или горчичное и их фракции, филе отдельных видов рыб, мясо замороженное и другое.

Как отметили в пресс-службе, изменения в перечень специалисты Минагрополитики разработали в ответ на многочисленные обращения ассоциаций производителей и переработчиков расширить список.

Напомним:

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В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла изменяют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.

Экономическая правда