Капуста, цикорий: правительство расширило список продуктов с ограниченным сроком хранения
Кабинет министров внес изменения в утвержденный перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения, и перечень продукции, имеющей особый режим хранения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.
Как сообщается в сообщении, в целом дополняются перечни живых животных, товаров мясной и рыбной продукции, субпродукции, готовой и консервированной рыбы; кондитерские изделия, плоды, орехи, соки плодовые и овощные.
В частности, в перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения добавлены пчелиные матки, капуста головчатая, кольраби, цветная, капуста листовая; корнишоны, салат латук и цикорий (свежие или охлажденные).
А в перечень продукции, имеющей особый режим хранения, добавлено масло рапсовое или горчичное и их фракции, филе отдельных видов рыб, мясо замороженное и другое.
Как отметили в пресс-службе, изменения в перечень специалисты Минагрополитики разработали в ответ на многочисленные обращения ассоциаций производителей и переработчиков расширить список.
Напомним:
В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла изменяют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.
Экономическая правда