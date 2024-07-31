Мировые цены на нефть растут: причины

Нефть восстанавливается в цене на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть выросли более чем на 1 долл за баррель с 7-недельного минимума после того, как убийство лидера ХАМАС в Иране усилило напряженность на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,50 долл, или на 1,91%, до 80,13 долл за баррель накануне окончания срока действия в среду, в то время как более активный октябрьский контракт стоил 79,55 долл, что на 1,48 долл выше.

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Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 1,54 долл, или на 2,06%, до 76,27 долл за баррель.

Днем ранее Brent и WTI упали примерно на 1,4%, закрывшись на самых низких уровнях за последние семь недель.

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после того, как в Иране был убит лидер ХАМАСа Исмаил Хания.

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Это произошло на следующий день после того, как израильское правительство заявило, что убило высшего командира Хезболлы во время авиаудара по Бейруту в ответ на субботний ракетный обстрел Израиля.

Отдельно Соединенные Штаты также нанесли удар по Ираку в рамках последнего конфликта в регионе.

Тем не менее, Brent и WTI в июле могут понести самые большие месячные потери с октября 2023 года из-за продолжающегося беспокойства относительно перспектив спроса в Китае и ожидания, что ОПЕК+ будет придерживаться своего текущего соглашения о добыче и начнет сворачивать некоторые сокращения добычи с октября.

Напомним:

Цены на нефть в мире умеренно опускаются 30 июля после резкого снижения днем ранее.