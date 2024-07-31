Nvidia потеряла 20% рыночной стоимости за последние шесть недель - FT
Во вторник акции Nvidia упали на 7%, поскольку распродажа акций производителей микросхем усилилась после отчетов о прибыли крупнейших технологических компаний.
Об этом сообщает газета Financial Times.
Калифорнийский производитель микросхем, который является доминирующим поставщиком мощных процессоров, необходимых для построения систем искусственного интеллекта, потеряла более 20% своей стоимости за последние шесть недель, что сократило ее рыночную капитализацию почти на $750 миллиардов.
Акции Arm, разработчика полупроводников, который также получил большую выгоду от энтузиазма инвесторов в отношении акций, связанных с искусственным интеллектом, закрылись на 6% ниже.
Несмотря на это, акции как Nvidia, так и Arm остаются более чем вдвое дороже по сравнению с прошлым годом, что обусловлено волной капиталовложений от таких компаний, как Microsoft, Google, Amazon и Meta, которые инвестируют в развитие технологической инфраструктуры для искусственного интеллекта.
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Напомним:
Производитель чипов Nvidia может вырасти до неслыханных почти 50 трлн долларов за десять лет, если рынок ИИ продолжит расти, а Nvidia сохранит лидерство.
Производитель микросхем Nvidia намерен заработать 12 млрд долл в Китае, продавая продукцию, которая не подпадает под экспортные ограничения США.
Экономическая правда.