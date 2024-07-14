Nvidia при определенных условиях может достичь рыночной капитализации в $50 трлн через десять лет

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Производитель чипов Nvidia может вырасти до неслыханных почти 50 трлн долларов за десять лет - что больше, чем совокупная текущая рыночная стоимость всех компаний S&P 500, если рынок ИИ продолжит расти, а Nvidia сохранит лидерство.

Такое мнение высказал Джеймс Андерсон, наиболее известный своими ранними ставками на такие компании, как Tesla и Amazon, передает Financial Times.

Андерсон сказал, что потенциальный масштаб Nvidia при самом оптимистичном развитии событий намного выше, чем можно себе представить, и может привести к рыночной капитализации в двузначные триллионы.

Он, однако отметил, что это мнение не является прогнозом, а возможностью, которая может реализоваться при условии, что искусственный интеллект будет работать в пользу клиентов и Nvidia сохранит лидерство.

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Nvidia стала главным бенефициаром бума спроса на чипы, которые могут обучать и запускать мощные генеративные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI. Ее акции с начала года выросли на 162%, что подняло рыночную стоимость производителей чипов до более 3 трлн долл - в 20 раз больше, чем 150 млрд долл, которые компания стоила в августе 2018 года.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания находится в центре новой "промышленной революции".

Андерсон отметил, что реальный рост спроса на микросхемы искусственного интеллекта для центров обработки данных составляет около 60 процентов в год. Забегая вперед в следующее десятилетие, он сказал, что 10 лет 60-процентного роста только доходов от центров обработки данных при неизменной марже принесут прибыль в размере 1350 долларов на акцию и свободный денежный поток в размере около 1000 долларов на акцию. Если предположить, что свободный денежный поток будет составлять 5%, то через 10 лет акция Nvidia может стоить 20 000 долл, что соответствует рыночной капитализации в 49 трлн долл.

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Андерсон оценивает вероятность такого исхода на уровне 10-15%.

Нынешняя совокупная рыночная капитализация всех компаний, входящих в S&P 500, составляет примерно 47 трлн долл. Сейчас Nvidia торгуется по цене, более чем в 47 раз превышающей ожидаемую прибыль на акцию на следующий год, и на нее приходится почти 30 процентов от 17,7-процентного прироста S&P 500 в этом году.

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Напомним:

Производитель микросхем Nvidia намерен заработать 12 млрд долл в Китае, продавая продукцию, которая не подпадает под экспортные ограничения США.

Экономическая правда