Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Среда, 31 июля 2024, 13:02 -
Средний курс доллара к гривне в понедельник 31 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,35 грн за доллар, евро стоит 44,88 гривны.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:
- ПриватБанк: доллар - 40.65 - 41.42, евро - 43.90 - 44.90.
- Ощадбанк: доллар - 40.95 - 41.60, евро - 44.05 - 45.05.
- ПУМБ: доллар - 40.90 - 41.40, евро - 44.30 - 44.90
- monobank (при оплате картой): доллар - 40.83 - 41.31, евро - 44.10 - 44.8
На 12:22 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,21 - 41,30 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,66 - 44,85 грн.
Напомним:
Национальный банк Украины установил на 31 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/$.
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