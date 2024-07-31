Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне в понедельник 31 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,35 грн за доллар, евро стоит 44,88 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 40.65 - 41.42, евро - 43.90 - 44.90.

Ощадбанк: доллар - 40.95 - 41.60, евро - 44.05 - 45.05.

ПУМБ: доллар - 40.90 - 41.40, евро - 44.30 - 44.90

monobank (при оплате картой): доллар - 40.83 - 41.31, евро - 44.10 - 44.8

На 12:22 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,21 - 41,30 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,66 - 44,85 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 31 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,0291 грн/$.

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