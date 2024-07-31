Нацбанк трохи підвищив курс гривні

Національний банк України встановив на 31 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0291 грн/$.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

НБУ на 31 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,41 грн (на 30 липня курс був встановлений на рівні 44,40 грн).

Реклама:

Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

Економічна правда

Реклама: