Украинские банки увеличили объемы выдачи наличных: что повлияло

Выдача наличных из касс украинских банков за первое полугодие 2024 года увеличилась (на 12,6%) и составила 1 343 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как утверждают в НБУ, это обусловлено возобновлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция.

"В то же время на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, который в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций", - говорится в сообщении.

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Объем поступлений наличных денег в касс украинских банков за январь-июнь этого года составил 1 307 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Напомним:

Украинские банки зафиксировали приток средств клиентов и ожидают продолжения тренда.

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Экономическая правда