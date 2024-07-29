Українські банки очікують припливу коштів клієнтів - опитування НБУ
Українські банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження цього тренду.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України з посиланням на результати щоквартального опитування НБУ про банківське фондування.
У повідомленні йдеться, що у ІІ кварталі зріс обсяг коштів як домогосподарств і корпорацій, так і оптового фондування.
Фінустанови прогнозують, що зростання зберігатиметься й надалі, крім оптового фондування, обсяги якого зменшаться.
Крім того, середня вартість фондування в ІІ кварталі продовжувала знижуватися.
"Частка фондування у валюті знизилася й, за очікуваннями банків, знижуватиметься надалі. Строковість фондування дещо скорочувалася третій квартал поспіль, водночас у ІІ кварталі про це повідомила менша, ніж раніше, кількість фінустанов", - розповіли в НБУ.
У Нацбанку також зазначили, що загальний обсяг капіталу банків за останні 12 місяців збільшився. Три чверті опитаних очікують на збереження такої тенденції.
Нагадаємо:
Українські банки очікують підвищення попиту на всі види кредиті.
Економічна правда