App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными азартными играми по требованию Минцифры

App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по обращению Минцифры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

Он напомнил, что ранее по инициативе президента Владимира Зеленского по ограничению азартных игр обратились к Apple и Google.

"Сегодня получили первые решения - в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр", - добавил министр.

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По его информации, также настроили фаст-трек с Apple по блокировке.

"А с Google переговоры продолжаются. Уверен, также будет результат", - отметил Федоров.

Напомним:

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Минцифры приняло семь решений по стабилизации мобильной связи и интернета во время отключений.

Экономическая правда