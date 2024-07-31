Госдума РФ легализовала криптовалюту для обхода санкций

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, легализующий в России деятельность по добыче криптовалют.

Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что право майнинга получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, занесенные в соответствующий реестр.

Физические лица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.

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"Мы считаем, что у энергетиков есть эффективный механизм выстраивания контроля против серых и черных майнеров. Будут установлены специальные лимиты, и энергетики смогут с их помощью контролировать поле и привлечь к ответственности нарушителей", - заявил один из авторов поправок, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

РБК отмечает, что из закона убрали запрет на организацию обращения криптовалют, что могло привести к фактическому прекращению работы российских криптобирж и обменников. В документе сохранился запрет на рекламу криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании.

По словам Горелкина, власти рассматривают криптовалюты, "прежде всего, как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта".

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"Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США", — отметил депутат.

Госдума также приняла закон, разрешающий Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Согласно действующему законодательству, в России запрещено использовать цифровую валюту для расчетов.

Напомним:

Россия стремится легализовать криптовалюту, поскольку компании испытывают все больше трудностей в осуществлении международных платежей из-за угрозы вторичных санкций.

Ожидается, что законопроекты будут подписаны президентом Владимиром Путиным и вступят в силу 1 сентября.

Криптовалюты могут помочь России обойти западные санкции.

Хотя использование цифровой валюты для платежей сейчас запрещено в России, Путин в этом месяце призвал правительство "не упустить момент" в регулировании этого метода внутри страны и в заграничных соглашениях.

Он заявил чиновникам, что криптовалюты "все шире используются в мире как средство платежа в международных расчетах".

Экономическая правда