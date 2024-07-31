Правительство приняло "революционную" концепцию госпрограммы водообеспечения
Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся воздействию военных действий, на период до 2030 года.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Документ является революционным не только из-за вызовов обеспечения фронтовых регионов водой. Последний раз такая программа в Украине действовала в 2012-2021 годах и была выполнена лишь на 27%.
Сегодня не имеем права на медленное движение к "хорошему" состоянию вод. Новая программа будет предусматривать финансирование за счет международной помощи - 57%, государственного - 37% и местных бюджетов - 6%", - отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
По его словам, важно, что программа создаст новые рабочие места для людей, занятых на восстановительных работах. Реализация планируется на территории 9 областей - Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская.
Стратегические мероприятия Программы предусматривают три основные задачи, включающие 57 мероприятий. Среди них:
- сооружение систем водоснабжения;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
- расчистка русел рек и водоемов;
- привлечение подземных вод для диверсификации источников водоснабжения.
Напомним:
Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 125,5 млн грн на водообеспечение Николаева.
Экономическая правда