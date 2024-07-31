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Правительство приняло "революционную" концепцию госпрограммы водообеспечения

Среда, 31 июля 2024, 09:39 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой программы комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся воздействию военных действий, на период до 2030 года. 

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. 

"Документ является революционным не только из-за вызовов обеспечения фронтовых регионов водой. Последний раз такая программа в Украине действовала в 2012-2021 годах и была выполнена лишь на 27%. 

Сегодня не имеем права на медленное движение к "хорошему" состоянию вод. Новая программа будет предусматривать финансирование за счет международной помощи - 57%, государственного - 37% и местных бюджетов - 6%", - отмечает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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По его словам, важно, что программа создаст новые рабочие места для людей, занятых на восстановительных работах. Реализация планируется на территории 9 областей - Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская.

Стратегические мероприятия Программы предусматривают три основные задачи, включающие 57 мероприятий. Среди них:

  • сооружение систем водоснабжения;
  • строительство, реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений;
  • расчистка русел рек и водоемов;
  • привлечение подземных вод для диверсификации источников водоснабжения.

Напомним:

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Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 125,5 млн грн на водообеспечение Николаева.

Экономическая правда

вода правительство Кабмин
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