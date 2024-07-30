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Минобороны создает базу недобросовестных иностранных поставщиков

Вторник, 30 июля 2024, 20:02 - Виктор Волокита

Министерство обороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. 

Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Как говорится в сообщении, этот шаг направлен на повышение прозрачности и ответственности в процессе закупок для Вооруженных сил Украины.

"Новый механизм позволит эффективно мониторить и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои договорные обязательства по обеспечению потребностей ВСУ", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

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По его словам, перечень является информационной базой, которая содержит данные о недобросовестных иностранных контрагентах. Эта информация будет доступна для международных партнеров, на территории которых зарегистрированы и осуществляют свою деятельность эти контрагенты.

"Иностранный контрагент признается недобросовестным, если в отношении него существует судебное или арбитражное решение, которое вступило в законную силу и не было выполнено добровольно. Исключение из Перечня возможно в случае выполнения контрагентом решения суда или арбитража", - говорится в сообщении министерства. 

Напомним:

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Экономическая правда

Минобороны товары
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