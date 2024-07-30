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Міноборони уклало дві угоди з українськими виробниками на майже 5 мільярдів 

Вівторок, 30 липня 2024, 14:44 - Віктор Волокіта

Міністерство оборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленням, підписання угод між "Агенцією оборонних закупівель" Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова. 

"Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. 

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Нагадаємо:

Rheinmetall побудує завод з виробництва боєприпасів в Україні. 24 липня 2024 року компанія Rheinmetall повідомила, що отримала замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виробництва боєприпасів. Вперше про цей проєкт спільно з українським держпідприємством було оголошено в лютому 2024 року.

Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію. Передбачається, що будівництво розпочнеться найближчим часом і завершиться за кілька років.

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Економічна правда

Міноборони виробництво війна
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