Увеличились объемы продаж: Минфин повысил ставку 2-летних ОВГЗ до 15,5%

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник 30 июля повысило ставку отсечения 2-летних бумаг с 15,4% до 15,5%, что позволило ему на порядок увеличить объемы их продаж.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию ведомства.

Как говорится в сообщении, если неделю назад спрос на 2-летние облигации составлял всего 0,06 млрд грн, то сейчас - 2,22 млрд грн при предложении 4 млрд грн, и он был полностью удовлетворен.

После решения Нацбанка на прошлой неделе сохранить учетную ставку 13% и все рабочие ставки в этот вторник вырос спрос и на самые "короткие" годовые бумаги - с 1,28 млрд грн до 3,11 млрд грн при неизменном предложении 4 млрд грн. Минфин также полностью его удовлетворил, сохранив ставку отсечения 14,65%.

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Что касается "самых длинных", 3,5-летних облигаций, то спрос на них остался на прежнем низком уровне - всего 0,03 млрд грн при предложении 5 млрд грн, как и ставка отсечения - 16,8% годовых.

Всего на всех гривневых аукционах после решения НБУ по ставке Минфин привлек в этот вторник 5,58 млрд грн против 1,45 млрд грн неделей ранее.

На внеплановом аукционе по продаже долларовых ОВГЗ министерству удалось привлечь $96,7 млн при предложении $200 млн, удовлетворив все поданные заявки и сохранив ставку 4,66% годовых.

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Напомним:

Правление Национального банка Украины решилосохранить учетную ставку на уровне 13%.

Экономическая правда