Все разделы
Укр / Рус

Укртрансбезопасность создает Совет добропорядочности: будет пытаться противодействовать коррупции

Вторник, 30 июля 2024, 17:50 - Виктор Волокита

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) создает Совет добропорядочности - консультативно-совещательный орган, который будет способствовать обеспечению прозрачности и подотчетности деятельности Укртрансбезопасности.

Об этом сообщает Мининфраструктуры. 

Как говорится в сообщении, ключевая цель Совета добропорядочности - укрепить устойчивость системы предотвращения и противодействия коррупции в Службе. 

В частности, проведение анализа и содействие построению антикоррупционной комплаенс-системы в Укртрансбезопасности, а также предоставление рекомендаций и содействие реализации мероприятий по устранению коррупционных рисков.

Реклама:

Согласно сообщению, в Совет добропорядочности могут присоединиться представители общественных организаций, знакомые с деятельностью Укртрансбезопасности и являются специалистами в сфере предотвращения коррупции. 

Для этого общественные организации должны предоставить информацию о кандидатурах представителей (до трех человек) в состав Совета. 

"Общественные организации должны подтвердить стаж", - также добавили в министерстве.  

Реклама:

Напомним:

Украинские автоперевозчики за полгода заплатили штрафов на сумму более 280 миллионов.

Экономическая правда

Минвосстановления транспорт корупція
Реклама:
Материалы по теме
Ответ на дефицит кадров: женщин бесплатно будут обучать на водительниц автобусов  24 июля 2024, 14:24
"єЧергу" для грузовиков расширят на еще один пункт пропуска на границе с Румынией 19 июля 2024, 19:40
Украина получит грант 53 млн евро на реализацию 4-х транспортных проектов 17 июля 2024, 16:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте