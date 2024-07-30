Укртрансбезопасность создает Совет добропорядочности: будет пытаться противодействовать коррупции

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) создает Совет добропорядочности - консультативно-совещательный орган, который будет способствовать обеспечению прозрачности и подотчетности деятельности Укртрансбезопасности.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Как говорится в сообщении, ключевая цель Совета добропорядочности - укрепить устойчивость системы предотвращения и противодействия коррупции в Службе.

В частности, проведение анализа и содействие построению антикоррупционной комплаенс-системы в Укртрансбезопасности, а также предоставление рекомендаций и содействие реализации мероприятий по устранению коррупционных рисков.

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Согласно сообщению, в Совет добропорядочности могут присоединиться представители общественных организаций, знакомые с деятельностью Укртрансбезопасности и являются специалистами в сфере предотвращения коррупции.

Для этого общественные организации должны предоставить информацию о кандидатурах представителей (до трех человек) в состав Совета.

"Общественные организации должны подтвердить стаж", - также добавили в министерстве.

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Напомним:

Украинские автоперевозчики за полгода заплатили штрафов на сумму более 280 миллионов.

Экономическая правда