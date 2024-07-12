Автоперевізники за пів року заплатили штрафів на суму понад 280 мільйонів 

Автоперевізники 31 000 разів порушили законодавство і сплатили штрафів на понад 280 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДСБТ "Укртрансбезпека".

Повідомляється, що "Укртрансбезпека" оштрафувала автоперевізників на 283,4 млн грн за порушення законодавства у сфері автомобільного транспорту за перше півріччя 2024 року.

За цей період інспектори Укртрансбезпеки виявили понад 31 000 порушень.

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Зазначається, що 22 622 постанови винесено про порушення на вантажному транспорті. Сплачено до державного бюджету 174,05 млн грн.

Про порушення на пасажирському транспорті винесено 4605 постанов і сплачено до держбюджету 27,45 млн грн.

Також в повідомленні додають, що штрафи за перевищення дозволеної ваги вантажів під час перевезення, зафіксовані WIM-системами (4163 постанов), склали 81,92 млн грн.

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Також з початку року інспектори Укртрансбезпеки супроводжували до пунктів вантажного контролю 322 вантажівки та склали 307 актів про їхнє блокування.

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