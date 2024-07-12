Автоперевізники за пів року заплатили штрафів на суму понад 280 мільйонів
Автоперевізники 31 000 разів порушили законодавство і сплатили штрафів на понад 280 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДСБТ "Укртрансбезпека".
Повідомляється, що "Укртрансбезпека" оштрафувала автоперевізників на 283,4 млн грн за порушення законодавства у сфері автомобільного транспорту за перше півріччя 2024 року.
За цей період інспектори Укртрансбезпеки виявили понад 31 000 порушень.
Зазначається, що 22 622 постанови винесено про порушення на вантажному транспорті. Сплачено до державного бюджету 174,05 млн грн.
Про порушення на пасажирському транспорті винесено 4605 постанов і сплачено до держбюджету 27,45 млн грн.
Також в повідомленні додають, що штрафи за перевищення дозволеної ваги вантажів під час перевезення, зафіксовані WIM-системами (4163 постанов), склали 81,92 млн грн.
Також з початку року інспектори Укртрансбезпеки супроводжували до пунктів вантажного контролю 322 вантажівки та склали 307 актів про їхнє блокування.
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