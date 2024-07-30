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Нелегальные АЗС: БЭБ изъяло дизтопливо и бензин на 4,5 млн 

Вторник, 30 июля 2024, 17:12 - Виктор Волокита
 

Детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную продажу фальсифицированного топлива на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что топливо хранилось на одной из местных нефтебаз. 

"В дальнейшем фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть автозаправочных станций, которые работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества", - говорится в сообщении. 

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Как отметили в БЭБ, в результате санкционированных обысков на 4 заправках и нефтеперерабатывающем заводе детективы Бюро изъяли более 70 тонн фальсифицированного дизельного топлива и 18 тонн бензина марки А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн грн.

Также БЭБ изъяло 4 модульные станции для заправки, 12 емкостей для хранения горючего, 2 грузовых автомобиля с автоцистернами и микроавтобус.

Напомним:

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Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет. 

Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет почти 365 млн грн.

Экономическая правда

БЭБ АЗС топливо
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