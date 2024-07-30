Нелегальные АЗС: БЭБ изъяло дизтопливо и бензин на 4,5 млн 

Детективы ТУ Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную продажу фальсифицированного топлива на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что топливо хранилось на одной из местных нефтебаз.

"В дальнейшем фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть автозаправочных станций, которые работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества", - говорится в сообщении.

Реклама:

Как отметили в БЭБ, в результате санкционированных обысков на 4 заправках и нефтеперерабатывающем заводе детективы Бюро изъяли более 70 тонн фальсифицированного дизельного топлива и 18 тонн бензина марки А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн грн.

Также БЭБ изъяло 4 модульные станции для заправки, 12 емкостей для хранения горючего, 2 грузовых автомобиля с автоцистернами и микроавтобус.

Напомним:

Реклама:

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет.

Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет почти 365 млн грн.

Экономическая правда