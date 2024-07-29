БЕБ припинило в Києві виробництво рідин для куріння: вилучило продукцію на 365 млн 

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та СБУ.

Згідно з повідомленнями, загальна ринкова вартість вилученої із незаконного обігу підакцизної продукції становить майже 365 млн грн.

Слідство встановило, що група осіб організувала у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

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Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

"Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Для рідин використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України", - розповіли в БЕБ.

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Детективи БЕБ та співробітники Кіберполіції провели обшуки на підпільному виробництві, складських та офісних приміщеннях.

З незаконного обігу БЕБ вилучило 1,8 млн одиниць рідини для електронних сигарет, понад 15 тис. одноразових електронних пристроїв, майже 15 тис. літрів хімічної сировини, обладнання та фурнітуру для виробництва. Крім того, понад 6 млн грн в еквіваленті та 6 транспортних засобів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Економічна правда