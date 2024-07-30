Баффет продал акции Bank of America на более чем 3 миллиарда долларов

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал акции Bank of America, увеличив продажи до более чем 3 миллиардов долларов в этом месяце.

Об этом сообщает Reuters.

Фонд Баффета Berkshire продал 18,4 млн акций банка за 767 млн долл в период с 25 по 29 июля.

С 17 июля он продал 71,2 млн акций Bank of America за 3,05 млрд долл, уменьшив свою долю в этом банке на 6,9% до 961,5 млн акций, базирующегося в Шарлотте, штат Северная Каролина.

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Конгломерат Баффета все еще владеет примерно 12,4% акций стоимостью 39,5 млрд долл. Он должен отчитываться о продажах до тех пор, пока доля не упадет ниже 10%.

Цена акций Bank of America выросла почти на две трети с конца октября. Цена акций в 1,2 раза превышает балансовую стоимость, после того, как большую часть последнего десятилетия они торговались ниже балансовой стоимости.

Berkshire купил привилегированные акции Bank of America на 5 миллиардов долларов в 2011 году, когда некоторые инвесторы забеспокоились, будет ли банк иметь достаточно капитала после погашения огромных ипотечных и юридических обязательств, оставшихся после финансового кризиса 2008 года.

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Напомним:

Один из самых богатых людей на планете, чье состояние оценивается в 134,3 млрд долл, рассказал, какая судьба будет ждать его богатство после смерти.

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 миллиона акций китайского производителя электрокаров BYD за 39,8 миллиона долларов.