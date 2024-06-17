Холдинг Уоррена Баффета продав акції в китайській BYD на майже 40 мільйонів доларів

Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 мільйона акцій китайського виробника електрокарів BYD за 39,8 мільйона доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в китайській компанії BYD, яка торік обійшла Tesla і стала найбільшим у світі продавцем електромобілів.

Компанія Баффета почала інвестувати в компанію BYD, що базується в Шеньчжені, у 2008 році. Тоді вона заплатила 230 мільйонів доларів за близько 225 мільйонів акцій, що на той час дорівнювало 10% від усіх випущених акцій.

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В повідомленні зазначається, що Berkshire інвестує переважно в США. І інвестиції в китайську BYD були винятком.

Компанія почала продавати свою частку у 2022 році, після того, як ціна акцій BYD зросла більш ніж у 20 разів.

Повідомляється, що ціна акцій впала приблизно на 30% з моменту досягнення піка в червні 2022 року.

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У квітні Tesla витіснила BYD і повернула собі статус найбільшого продавця електромобілів у світі.

Таким чином після продажу частка компанії Баффета у випущених BYD акціях скоротилась до 6,90% з 7,02%.

Нагадаємо:

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).