В российских магазинах исчезла часть продуктов после депортации мигрантов - РосСМИ

Вода и некоторые продукты питания начали исчезать с полок магазинов "Пятерочка" в Ярославской, Ивановской и Костромской областях, в которых торговая сеть занимает около 40-50% рынка.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на телеграм-канал Mash, который разместил видео опустошенных полок в магазинах.

По данным Mash, проблемы с поставками хлеба, круп, муки, специй и бутылок с водой возникли еще на прошлой неделе.

Как отмечают издания, сначала они перестали продаваться в некоторых магазинах "Пятерочка" в Ярославле, а затем "эпидемия голых полок" распространилась на Рыбинск, Ковров и отдельные города Ивановской и Костромской областей.

Реклама:

Согласно информации Mash, причиной стал сбой в работе распределительных центров компании X5 Group, откуда товары поступают в магазины.

После антимигрантских рейдов, в результате которых часть сотрудников депортировали из России, центрам не хватает около 1 тыс. рабочих.

Напомним:

Реклама:

Центральный банк России 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

Экономическая правда