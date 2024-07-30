ООН и Германия предоставили 17 генераторов украинским производителям: желающих в разы больше

Украинские производители продуктов питания получили генераторы от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, ФАО при финансовой поддержке Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии распределила 17 генераторов мощностью от 27 до 88 кВт среди производителей и переработчиков продуктов питания из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

В целом ФАО получила 395 заявок из девяти прифронтовых областей Украины от производителей и переработчиков продуктов питания, нуждающихся в дополнительном источнике электроэнергии.

Реклама:

Как говорится в сообщении, в рамках более широкой инициативы ФАО, Минагрополитики и правительства Германии, планируется предоставить 245 генераторов мощностью до 440 кВт малым и средним предприятиям из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

"Своих владельцев уже нашли 114 генераторов, и еще 131 генератор планируется раздать в ближайшие недели. В частности, их получат предприятия, работающие в области животноводства, переработки и производства базовых продуктов питания: хлеба, мяса, молока", - отметили в министерстве.

Напомним:

Реклама:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие отмену НДС и пошлины на ввоз энергооборудования.

Экономическая правда