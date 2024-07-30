В Мининфраструктуры рассказали, как упрощают условия для бронирования перевозчиков 

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры упрощает условия для бронирования сотрудников предприятий, занимающихся перевозками.

Об этом сообщает заместитель министра Сергей Деркач.

Согласно сообщению, министерство уже признало критическими около 170, еще около 80 - вскоре также получат такой статус.

За полтора года действия механизма бронирования всего в министерство поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности.

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Заместитель министра также рассказал, что есть ряд изменений, о которых следует знать перевозчикам. В частности, чтобы получить статус критически важного предприятию следует соответствовать двум критериям из семи. Ранее надо было три.

Также внесены изменения в 303 приказ министерства. "Если же перевозчик имеет все основания для признания критическим без необходимости ждать обновленного 303 приказа, то может подаваться уже сейчас", - отметил заместитель министра.

Среди ключевых изменений в приказе:

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Расширение перечня предприятий, которые могут подаваться на признание критическими. Речь идет о перевозчиках, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции.

Возможность подаваться компаниям, которые выполняли перевозки не только в 2022 году, но и тем, кто начал деятельность в 2023 и 2024 годах.

Отмена необходимости подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов. Мы понимаем, что в условиях дефицита кадров, компании нанимают новых работников, поэтому ждать 180 дней - это неоправданно.

Все изменения в 303 приказа вступят в силу после регистрации акта Министерством юстиции. То есть, подавать пакеты документов в министерство с учетом этих изменений можно только после того, как обновленный приказ вступит в силу.

"Относительно бронирования ФЛП. Сейчас ни один ФЛП, не только перевозчики, а, например, аграрии или строители, не могут получить статус критического. Согласно разъяснениям Минэкономики, это противоречит закону", - пояснил Деркач.

Напомним:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Представительство ООН Женщины в Украине договорились о реализации проекта по обучению женщин-водителей в сфере перевозок пассажиров автобусами.

Проект - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. Фактически это ответ на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный полномасштабным вторжением.

Экономическая правда