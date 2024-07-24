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Відповідь на дефіцит кадрів: жінок безплатно навчатимуть на водійок автобусів

Середа, 24 липня 2024, 14:24 - Віктор Волокіта
 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Проєкт – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Фактично, як зазначили в пресслужбі, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням.

"Це перша ініціатива міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", – наголосив Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Серед ключових завдань ініціативи:

  • створення нових робочих місць;
  • розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
  • інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту. 

Реалізуватиме пілотний проєкт ГО "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції.

Нагадаємо:

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Україні бракує кадрів для досягнення планів щорічного зростання економіки. 

Економічна правда

транспорт Мінвідновлення дефіцит
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