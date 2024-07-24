Відповідь на дефіцит кадрів: жінок безплатно навчатимуть на водійок автобусів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проєкту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Проєкт – це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок. Фактично, як зазначили в пресслужбі, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням.
"Це перша ініціатива міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", – наголосив Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Серед ключових завдань ініціативи:
- створення нових робочих місць;
- розширення можливості працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень;
- інтеграція стандартів дотримання прав жінок на комунальних підприємствах у сфері пасажирського транспорту.
Реалізуватиме пілотний проєкт ГО "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції.
Нагадаємо:
Україні бракує кадрів для досягнення планів щорічного зростання економіки.
Економічна правда