Прибыльные компании не спешат кредитоваться: финансируются из альтернативных источников

В Украине банковскими кредитами не пользуются операционно прибыльные компании, которым принадлежит около двух третей совокупных операционных прибылей.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины на июньский отчет о финансовой стабильности.

Согласно сообщению, общая операционная рентабельность операционно прибыльных заемщиков украинских банков в 2023 году составляла 8,6%, тогда как компаний, не привлекающих кредитных средств в украинских банках, - 13,7%.

"Значительная часть таких предприятий способна финансировать свою деятельность за счет собственных ресурсов и, вероятно, не нуждается в дополнительных кредитных средствах", - отметили в пресс-службе НБУ.

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Согласно сообщению, половина из компаний, не берущих кредиты в банках, финансируется из альтернативных источников. Например, за счет внешних заимствований, в частности от других компаний бизнес-групп.

Вместе с внешними долгами отношение займов к ВВП составляет около 41%, поэтому закредитованность бизнеса не является низкой.

"Усиление военных действий, разрушение инфраструктуры, дефицит электроэнергии и квалифицированных кадров ухудшили ожидания предприятий всех секторов", - также рассказали в НБУ.

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В Нацбанке также добавили, что загруженность производственных мощностей промышленности остается ниже довоенного уровня, во многих секторах производство может быть увеличено без дополнительных инвестиций. В то же время вложения в модернизацию сдерживаются военными рисками.

"С одной стороны, умеренная закредитованность бизнеса способствовала успешному прохождению кризисного периода с начала войны, с другой, - восстановление экономики потребует существенного увеличения заимствований как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - считают в НБУ.

Напомним:

Украинские банки зафиксировали приток средств клиентов и ожидают продолжения этого тренда.

Экономическая правда