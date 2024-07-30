Экономика Венгрии падает: при чем здесь китайские инвестиции

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Экономика Венгрии начала сильно зависеть от спроса на аккумуляторы для электромобилей, которые производятся на китайских заводах в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

ВВП Венгрии сократился на 0,2% во втором квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом. В годовом выражении рост экономики замедлился до 1,5%, что значительно ниже прогноза на второй квартал в 2,3%.

Отмечается, что замедление экономики связано с падением спроса на товары китайских заводов, расположенных в Венгрии. Экономика Венгрии начала сильно зависеть от спроса на аккумуляторы для электромобилей, которые производятся на этих заводах.

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Министр экономики Венгрии Мартон Надь в своем заявлении после публикации данных подтвердил, что слабые показатели экономики связаны с проблемами экспорта промышленной продукции в Западную Европу, главным образом в Германию.

Явные признаки слабости венгерской экономики появились после того, как правительство в начале июля ввело новые налоги и продолжило временные, чтобы покрыть дефицит бюджета, который достиг своего годового целевого показателя уже в первом квартале.

Сообщается, что для стимулирования экономики, Венгрия готовит в бюджете на 2025 год программы поддержки малого бизнеса. Также венгерский Центробанк намерен сокращать учетную ставку, которая сейчас самая высокая в ЕС - 6,75%.

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По словам министра экономики Надя, Венгрия планирует достичь роста ВВП в 4% в 2025 году.

Напомним:

Дипломаты ЕС в частных разговорах выражают раздражение из-за намерений Венгрии и Словакии использовать правила Евросоюза для сохранения доступа к дешевой российской нефти вопреки общей политике блока.

Венгрия стремится решить проблему с транзитом "Лукойла" через Украину, чтобы предотвратить исчерпание запасов и дефицит топлива.

Этой весной Венгрия тайно заняла 1 миллиард евро - самый большой кредит, когда-либо полученный Будапештом - у трех китайских банков.