Украина еще на шаг приблизилась к переводу энергорынка на европейские рельсы

Комиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг назначила "Украинскую энергетическую биржу" администратором передачи данных.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора в среду.

Назначение администратора передачи данных - один из обязательных шагов на пути имплементации важного для энергетического сектора Украины закона о REMIT, который должен полноценно заработать в Украине с 1 января 2025 года.

Суть этого закона в том, чтобы предупредить злоупотребления на оптовых энергетических рынках, и при этом обеспечить равные условия для всех его участников.

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"УЭБ начинает предоставление новой услуги по сбору, агрегации и предоставлению регулятору информации об осуществленных участниками рынка хозяйственно-торговые операции, связанные с оптовыми энергетическими продуктами", - сообщает компания.

Как отмечается, платформа администратора передачи данных должна обеспечить обмен информацией между участниками оптового энергетического рынка и Регулятором REMIT.

"Запуск платформы является важным шагом для улучшения прозрачности и эффективности энергетического рынка Украины. Мы уверены, что новая платформа АПД UEEX станет важным инструментом для участников рынка, обеспечивая удобный и эффективный обмен информацией с Регулятором", - заявил гендиректор УЭБ Александр Коваленко.

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Больше о полном объединении энергетических рынков Украины и Евросоюза и проблемах на этом пути, читайте в интервью ЭП с директором Energy Community Артуром Лорковски.

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Экономическая правда