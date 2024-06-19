Шлях до прозорості енергетичного ринку

Одним з улюблених інструментів ворожих ІПСО є вкиди в міжнародну пресу історій про корупцію в Україні на всіх рівнях і у всіх сферах.

Однак, скоро їм все складніше буде ширити такі історії про український енергоринок, що все сильніше інтегрується з європейським, приймаючи його правила гри.

З 1 січня 2025 року повноцінно запрацює закон №3141 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", а окремі норми закону впроваджуються вже.

Навіть з назви зрозуміло, на що спрямований цей документ. І це є передумовою для подальшого розвитку об’єднаного енергетичного ринку з ЄС, а не порожня декларація.

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Цим законом в українську нормативну базу вводиться адаптована версія Регламенту ЄС 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року, більш відомого як REMIT. Дослівна розшифровка - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (Положення про цілісність та прозорість оптового енергетичного ринку).

Та найважливіше – суть цього Регламенту. Вона в тому, щоб попередити зловживання на оптових енергетичних ринках, і при цьому забезпечити рівні умови для всіх його учасників.

Як працюватиме REMIT? Відповідальним органом за його дотримання в Україні буде НКРЕКП. Саме Регулятор проводить реєстрацію учасників оптового ринку електричної енергії та природного газу.

При цьому зареєстровані учасники оптового енергетичного ринку зобов’язані надавати Регулятору інформацію про господарсько-торговельні операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів (включаючи пропозиції/заявки) через адміністраторів передачі даних, а також оприлюднювати інсайдерську інформацію на платформах інсайдерської інформації.

Увага Регулятора буде зосереджена на створенні надійних і добре функціонуючих ринків, які гарантують, що ціни та обсяги відображають реальні ринкові умови, а результати не спотворені зловживаннями.

В умовах війни, сектор енергетики є важливим для національної безпеки і незалежності країни, тому реформування спрямоване на покращення прозорості, є важливим фактором.

Та кожна перемога любить підготовку. Аби вітчизняний енергетичний ринок став повноцінною частиною європейського, замало просто сидіти і чекати наближення вищезгаданого 1 січня. Мають діяти і самі учасники ринку. Серед них і ми, "Українська енергетична біржа".

Для того, аби підзвітні Регулятору учасники мали можливість звітувати про проведені операції, їм потрібен інструмент. А саме - адміністратор передачі даних (АПД), які, отримавши такий статус, з другого липня можуть включатися в роботу.

З ним учасник ринку підписує договір про передачу даних, після чого на адміністратора лягає обов’язок по агрегації та поданню НКРЕКП відповідної інформації.

Українська модель звітування через АПД до Регулятора відповідає моделі звітування за транзакціями учасниками оптового енергетичного ринку через RRM (registered reporting mechanisms) до ACER.

Учасники ринку через АПД будуть надавати інформацію щодо:

- укладених договорів на організованих ринках;

- укладених угод поза організованими ринками;

- інформацію щодо фундаментальних даних;

- інформацію щодо договорів про транспортування.

Якщо ви учасник енергоринку, ви можете вільно обрати АПД та укласти з ними договір. Українська енергетична біржа готується до набуття статусу АПД, для цього потрібно відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, що визначені Регулятором, та впровадити необхідну інформаційну систему для можливості обробки, перевірки та передачі даних.

УЕБ після набуття статусу АПД забезпечить звітність відповідно REMIT щодо угод укладених на товарній біржі, а також позабіржових угод та угод, укладених на інших організованих ринках.

Крім цього, Біржа може пропонувати послуги підготовки та передачі даних відповідно REMIT для інших осіб, що професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.

Платформи інсайдерської інформації забезпечують ефективне розкриття інсайдерської інформації учасниками ринку, що можуть мати значний вплив на ринки електричної енергії /природного газу.

Українська енергетична біржа планує надавати послуги АПД, як на ринку електричної енергії, так і на ринку природного газу в Україні з 2 липня 2024 року після проходження відповідної авторизації НКРЕКП.

В майбутньому для набуття статусу RRM за вимогами ACER, ТОВ "УЕБ" має відповідати критеріям нового Регламенту REMIT 2.0

Вірю, що енергетичний ринок із чіткими, визначеними правилами, ефективним моніторингом заохочує інвестиції, призведе до зростання добробуту українських громадян.