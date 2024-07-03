В Эквадоре нашли кокаин в ящиках с бананами для России на 250 миллионов долларов

Полиция Эквадора изъяла в порту Мачалы почти 3,2 тонны кокаина, спрятанного в ящиках с бананами. Крупная партия наркотиков готовилась к отправке в Санкт-Петербург.

Про это пишет русское The Moscow Times со ссылкой на местное издание Ecuavisa.

Так, власти оценивают стоимость товара в $6,3 млн, однако по прибытии в Петербург цена груза увеличилась бы до $254,6 млн, отмечает издание.

В рамках данного дела арестованы два человека, включая директора маркетинговой компании, стоявшей за поставкой. По местным законам подозреваемым грозит от 10 до 13 лет тюремного заключения.

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Как рассказали в полиции Эквадора, только в 2024 году правоохранители смогли изъять 140 тонн наркотиков. По всей стране в текущем году было проведено 4769 операций, связанных с незаконным оборотом наркосодержащих веществ, в ходе операций было арестовано 6074 человека.

Напомним:

По словам высокопоставленных чиновников правоохранительных органов США, наркоторговцы решили отмывать деньги через Citigroup, поскольку считали, что этот банк является "более благоприятным", с менее жестким контролем за мошенничеством.

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Экономическая правда.